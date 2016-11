Pojad aitasid Ivkovicile jälle ära teha

Pärast Serbia-mängu rõõmustas Sokk, et nüüd on kuulsale Dušan Ivkovicile ka treenerina ära tehtud (mängijana 1988 Souli olümpia finaalis!) – küllap isasüda tundis suurt uhkust, et oma poegade abiga. Ent ta pole Tanelit-Timmut kunagi ülejäänud mängijatest eraldi esile tõstnud.

"Kui isa on (võistkonnaalal mõne mängija) treener, tähendab see parajalt keerulist olukorda. Ja ega ka mängijatel ole kerge," ütleb Tiit Sokk. "Plussina on poisid noorteklassis minu käe all mänginud, tunneme üksteist muidugi hästi."

Teame juba aastaid, et Tanel ja Timmu on erinevad mängijatüübid. Üks täiesti puhas mängujuht, teine mitte. "Poisid on erinevad, aga terve tiim töötas ja see on kõige tähtsam," rõhutab papa Sokk koondisest rääkides.

"Mängu juhtimist õpetada õieti ei anna, Timmu sellekohane anne avaldus juba noorteklassis. Kui ta aastaid tagasi meeste vahel oma suhteliselt kesise füüsisega esimesi mänge tegi, mängis ta ikka oma koha välja."

Võib vaielda, kas Tiit Sokk ise oli oma tippajal Euroopa parim mängujuht või teine või kolmas number, aga igatahes parimate seas. Kaadrid Souli olümpiaturniiri poolfinaalist USA ja finaalist Jugoslaaviaga püsivad ka 24 aastat hiljem silma ees.

Pool aastat pärast noid mänge sündinud Timmu hoidis nüüd oma lõa otsas Jugoslaavia järeltulijat Serbiat. Ent isa omaaegsele tasemeni pole Tanel-Timmu jõudnud.

"Mõnes asjas on nad väljakul minust paremad," muigab olümpiavõitja Tiit. Milles täpselt, ta ei täpsusta. "Ja mõnes asjas kehvemad. Kui kasvu natuke juures oleks, oleks neil kergem läbi lüüa. Võtan poisse sellistena nagu nad on. Nad on tubli töö ära teinud, aga arenguruumi veel jagub."

Miks praegu on raskem kui NSV Liidu ajal

Ta toob ühe näite, miks tänapäeva Eestis on raskem heaks mängujuhiks kasvada kui aastakümneid tagasi NSV Liidu ajal. "Võtame ühe mänguelemendi: sööt keskmängijale. Seda ei õpi ühe päevaga selgeks, seda tuleb osata lapsepõlvest saati. Oskus lahendada kate-kattest mängu olukordi. Aga need olukorrad jäävad mängimata, kui A-klassis on võistkonnas kõik 1.90 pikkused.

Mind pandi Liidu noortekoondises esimesest päevast tsentrile söötmist harjutama. Ja nii kõik need aastad, seal oli, kellele sööta."

Tiit Sokk loodab, et kõik koondise põhimehed tõstsid tänavu suvel enda aktsiaid. "Võitsime kuus mängu, mängijatele oli see hea reklaam. Nähti, et meil on head mehed, keda saab võtta tugevatesse klubidesse. Praeguseks on võistkonnad enamjaolt komplekteeritud, aga järgmist suve võiks võit Serbia üle küll mõjutada. Loodan, et meie mängijaid võetakse palju tõsisemalt."

Timmu sõlmiski uue lepingu koondisemängude ajal, aga läbirääkimised Tbilisi Olimpiga olid alanud juba paar kuud varem. "Kontrollturniiril Gruusias tuli tolle klubi treener kohe minu juurde ja küsis Timmu kohta. Toetan tema sinna minekut, sest Gruusias arvestatakse tema kui põhiviisiklasega. Koondise seisukohalt on tähtis, et mängijad saaksid klubi eest piisavalt väljakule, mitte ei istuks pingil."

Gert Dorbek – kaitses "uskumatu mees"

Tiit Soku korvpallikool oli koondise põhitegijate seas esindatud ka Gert Dorbekuga. Kui BC Kalev/Cramo kord Balti liigas leedulaste vastu "päkapikkudega" väljakule jäi ja lisaajal võitis, kiitis treener Aivar Kuusmaa just Soku kooli, kus "üks-ühe vastu mängimine selgeks õpetatud".

Jutt käis Dorbekust ja Tanel Sokust, kes viskasid lisaajal kahekesi kõik Kalevi punktid. Ning ka hiljutises koondise võidumängus Iisraeliga said paljuski määravaks Soku kooli poiste (ka Sten-Timmu) individuaalsed oskused lõpuminutitel.

Normaalaja lõpus tõi Dorbeku kolmene Eesti viigini. "Gert on tubli olnud. Ta on kaitses uskumatu mees, suudab katta vastaseid positsioonidel "ühest" "neljani". Lisaks viskab hästi ja on võimeline teravusi looma. Tahaksingi temalt veel rohkem otsustavust näha," hindab Tiit Sokk.