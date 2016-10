Venemaa portaal Ves Sport teatab, et vähemalt neli uuesti üle kontrollitud 2006. aasta Torino taliolümpia dopinguproovi on osutunud positiivseks ning kahtlusalused on Eesti suusatajad. Nõnda on dopingukahtluse alla sattunud Eesti spordi legendid: olümpiavõitjad Andrus Veerpalu (Torinos, nagu ka neli aastat varem Salt Lake Citys võitis ta 15 km klassikalises tehnikas) ja/või Kristina ŠŠmigun (oli 2006 parim 10 km klassikas ja suusavahetusega sõidus).

Kristina Šmigun-Vähi dopingusaaga on kestnud üle kahe aasta: 2013. aasta detsembris sai suusataja teada, et tema 2006. aastal Torino olümpiamängude aegu antud dopinguproovid on avatud ning neist on leitud kahtlase molekuli jälgi. Õhtuleht näitab ajateljel, mis Šmigun-Vähiga seni toimunud on ning nagu selgub, ei ole ükski osapool siiani suutnud tõde päevavalgele tuua.

Õhtuleht asub asja uurima, suheldes nii Sotšis, Tallinnas kui Otepääl viibivate erinevate suusasportlaste ja treeneritega.

Torino olümpiamängudel Eesti koondisesse kuulunud murdmaasuusataja Kaspar Kokk loodab, et vene meedia väide on vale.

„Õudus! Jube!" hüüatab Torino taliolümpiamängudel võistelnud endine murdmaasuusataja Silja Suija, kui kuuleb Vene meedia kahtlustustest Kristina Šmiguni ja Andrus Veerpalu Torino dopinguproovide osas.

Sotšis leiavad ajakirjanikud üles Venemaa ajakirjaniku Andrei Mitkoviga, kelle andmetel kuuluvad 2006. aasta Torino olümpial antud neli positiivset dopinguproovi just Eesti suusatajatele. "See on sada protsenti kindel, et just Eesti suusatajate dopinguproovid olid positiivsed," ütles Mitkov.

Kell 20.40 esitab Kristina Šmigun-Vähi avaliku pöördumise seoses dopingukahtlustustega. "Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OMi käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest," kirjutab ta.

"See on halb analüütiline leid," annab Eesti Antidopingu juhatuse liige Kristjan Port Kristina Šmigun-Vähi avalikule kirjale teadusliku selgituse. "See kõik on väga murettekitav," lisab ta.

Samal ajal käivad telemajas ettevalmistused, et Šmigun-Vähi saaks 21.20 algavas ETV spordisaates eetrisse tulla. Naine palub, et Eesti rahvas usuks teda. "Kahetsusväärne on see, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee lekitab infot, millel ei ole B-proovi näol kindlat tagapõhja. Täpselt sama oli ka 2002. aastal Salt Lake City eel, kui peeti paremaks mind maha lasta ja üles puua! Olen täna samas seisus," rääkis ta.

Mõned minutid pärast eetris ülesastumist püüab kahekordse olümpiavõitja kinni ka Õhtulehe reporter, kellele ütleb Šmigun-Vähi, et tema advokaadid ei luba tal rohkem rääkida. "Juba on näha, kuidas ROK on valesti käitunud ja ma ei taha samamoodi teha seda!"

Õhtu lõpuks ütleb aastatel 2001-2006, sealhulgas Torino olümpiamängudel, Norra murdmaasuusatamise koondist juhendanud Svein Tore Samdal kohalikule väljaandele Adressavisen, et kui Kristina Šmigun-Vähi jääks dopinguga vahele, oleks see suurepärane.

7. veebruar 2014

Torino olümpiamängudel Šmigun-Vähi tiimi kuulunud doktor Mihkel Mardna annab Õhtulehele kahemõttelisi vastuseid. Enne Šmiguni avalikku pöördumist sõnab ta, et tiim pole midagi valesti teinud, kuid pöördumisest kuuldes leebub:"Praegu on alles A-proov lahti võetud. Kui B-proov on ka testitud, siis on selge, kas juhtum on või polegi. Samas on selge, et igas uriinis võib kaheksa aastaga muutusi tekkida. Aga ootame ära."

Just Torinos esimest korda olümpia kadalipu läbinud Eesti koondise liider Aivar Rehemaa ütles siiralt, et ei soovi Šmigun–Vähi teemat kommenteerida. "Ma keskendun Sotši olümpiale," rõhutas Rehemaa, keda juhendab Kristina isa Anatoli Šmigun.

Anatoli ütleb aga, et kuulis tütre juhtumist alles päev tagasi Kristinalt. „Õhtul rääkisin ka temaga. Kristina ütles, et tahtis mind üleelamistest säästa," lisas ta.

Hommikul läheb eetrisse Õhtulehe esimene olümpiastuudio, kus Kristjan Pordi sõnul ei käitunud Kristina skandaali avalikustades õigesti ning et tegelikult töötas talle EOK, eesotsas president Neinar Seliga, vastu. Selle peale läheb närvi aga Seli, kes lajatab vastu: "See on uskumatu kommentaar! Kristina tahtis kohe asja avalikuks teha. Ta ütles: mul pole midagi varjata!"

Vahepeale torkab Eesti Suusaliidu president Sandor Liive, et tema ei teadnud dopingujuhtumist mitte kui midagi. "Kui teema üles tuli, küsisin Jaak Maelt (suusaliidu peasekretär – V.A.) ja büroost, kas on tulnud mõni e-kiri. Nemad kinnitasid, et ühtegi ametlikku teadet pole saabunud"

Päeva jooksul tuleb ka teade, et Torino olümpia dopinguproovide taasavamise skandaal ainult Kristina Šmigun-Vähit ning seega on süüdistustest prii Andrus Veerpalu, ühtlasi ei peeta vajalikuks Anatoli Šmiguni eemaldamist treeneritöölt. "Ootame ära Šmiguni proovide lõplikud tulemused. Kui asi on lõplik, siis saab otsustada," sõnab Neinar Seli.

8. veebruar 2014

Märt Roosna kirjutab kommentaari, kus selgitab, milline oli tema vestlus Andrus Veerpaluga. "Nüüd ootame ära Šmiguni lood arengud. Äkki on naa. Loodame siiralt. Ja kui on nii, siis kavatsen endiselt leida selle kesktee pimeda uskumise ja vahkviha vahel."

Sotšis räägib Deivil Tserp Aivar Rehemaaga ning kui jutt täditütre Šmigun-Vähi juhtumile, tekib Eesti suusakoondise liidri huulile muie ja ta torkab: "Mul on kindlad andmed, et kaks Eesti spordiajakirjanikku on oinan****misega vahele jäänud!"

14. veebruar 2014

Sotši olümpial vabatahtlikuna töötav Eesti Suusaliidu büroojuht Ülle Viinapuu usub, et WADA-l on pärast Veerpalu kohtuvõitu Eesti vastu vimm. "Võib-olla 20 aasta pärast avastatakse, et tatrapuder ja kanakaste on ka doping! Igatahes peab sportlasel jääma õigus end lõpuni kaitsta!"

15. veebruar 2014

ROKi antidopingujuhid annavad Sotši olümpial pressikonverentsi, kus meditsiinikomisjoni esimees, rootslane Arne Ljungqvist ei nõustunud täpsustama olukorda, mis puudutab kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi Torino mängude A-proove.

19. veebruar 2014

Šmigun-Vähi esineb Pealtnägijas, kus kordab veelkord, et pole keelatud aineid kasutanud ning võitleb nii kaua, kui vaja: "Tahan, et ausus võidaks. Olen valmis lõpuni minema, võtku see kasvõi 10 või 20 aastat!"

20. veebruar 2014

Saksamaa raadiokanali Deutschland Funk teatel on neli 2006. aasta Torino olümpiamängude dopinguproovi andnud positiivse tulemuse ning vähemalt üks neist kuulub Kristina Šmigun-Vähile. Kanali väitel on neljast proovist avastatud anaboolsete steroidide jälgi - toonaste testimismeetoditega polnud need avastatavad, praegustega aga on.

21. veebruar 2014

Sotši olümpial Õhtulehe poolt kogutud luureandmed ütlevad, et Saksamaa raadiokanali Deutschland Funk teadet, et Šmigun-Vähi on tänu uuele analüüsimeetodile vahele võetud, tasub uskuda. Sakslased on dopinguasjades informeeritud.

1. märts 2014

Endine Saksamaa murdmaakoondise peatreener Jochen Behle andis wlz-fz.de portaalis ilmunud intervjuus mõista, et on Kristina Šmigun-Vähi ja Andrus Veerpalu võite alati kahtlaseks pidanud.

5. märts 2014

Rootsi telekanalil SVT näidatakse dokumentaalfilmi, kus räägitakse suusatajate kahtlastest verenäitudest. Ühtlasi tehakse juttu Kristina Šmigun-Vähist

11. aprill 2014

EOK andmetel on kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi meeskond kohtusse kaevanud Torino olümpiamängude dopingukontrolli A-proovi avamise ja seetõttu viibib ka B-proovi avamine. Šmigun-Vähi kommentaare saada ei õnnestu.

11. november 2014

EOK president Neinar Seli kinnitab Eesti Spordi Kongressil, et veebruaris dopingukahtlustuse saanud kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi juhtum pole jätkuvalt lahendust saanud. "Rohkem peale informatsiooni, mida on meile jaganud ROK ning FIS, pole meile tulnud."

29. november 2014

Õhtulehes ilmub lugu, kus küsitakse: "Kas on õige, et dopingukahtlusega Kristina Šmigun-Vähi on endiselt EOK asepresident?"

Meili teel õnnestub naine tabada, kuid dopingujuhtumi osas ta suud ei paota. "Kindlasti soovin edaspidi rohkem panustada ning loodan, et uuel aastal see õnnestub. Siiski olen ka selgi osalenud mitmetel – kaasa arvatud ka täitevkomitee koosolekutel."

13. detsember 2014

Kümme kuud dopingusüüdistusega võidelnud Šmigun-Vähi tunnistab Eesti Päevalehele antud pikas intervjuus, et kuigi kavatseb tõe välja selgitamise nimel edasi võidelda, ei ole see tema jaoks enam maailma kõige olulisem asi. "See ei ole mulle enam elu ja surma küsimus.

Aasta jooksul võtab Õhtuleht ühendust nii ROKi, CASi kui FISiga, kuid infot Šmigun-Vähi dopingusaaga lahenduse kohta ei paista tulevat. Samuti teatab Šmiguni abikaasa ja usaldusisik Kristjan Thor Vähi mitmel korral, et uudiseid ei ole.

1. september 2015

Šmigun-Vähi tütar Victoria Kris astub Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimesse klassi. "Varuvariandiks oli kodukohajärgne kool, aga väikese vanemliku uhkusenoodiga hääles saan öelda, et Victoria oli katsetel nii tubli, et seda alternatiivi vaja ei läinudki," räägib Šmigun-Vähi Kroonikale.

6. september 2015

Šmigun-Vähi kutsutakse seoses tütre kooliminekuga ETV saatesse "Hommik Anuga", kus räägib, et jälgib praegu tippsuusatamist väga vähe. "Mul on nii piinlik öelda, et ma ei tee seda. Ma ei tee seda, sest see ei paku mulle üldse huvi"



28. september 2015

Eesti Päevaleht kirjutab, et tõenäoliselt pannakse suusataja asjale punkt alles järgmisel suvel. Ka EPL tõdeb, et ükski asjaosaline, ROK, maailma antidopinguagentuur WADA, Šmigun-Vähi, tema esindajad ega spordikohus CAS ei jaga ühtki killukest.

20. november 2015

Norra telekanal TV2 saab jälile materjalile, mille andmetel saab Kristina Šmigun-Vähi dopingukaasus lahenduse lähikuudel. Võimalik, et Šmigun-Vähi peab loovutama oma medalid.

21. november 2015

"Praegune seis on müstiline," ütleb SA Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port. "See soodustab spekulatsiooni, et asjad on veel hullemad, kui nad olla võivad. Seetõttu oleks võinud vähemalt üks osapool asjade käigust vahepeal teada anda. Pigem on see halb, et sellest pole räägitud."

6. jaanuar 2016

ROK võtab ligi kahe-aastase pausi järel teema taas üles ning teatab, et proovid on järeltestitud. See viitab, et ka Šmigun-Vähi B-proovi(de) uurimine on lõppenud. Mis edasi saab, on jätkuvalt küsimärgiks.

ROK teatab, et alates Rio mängudest ei määra dopinguga vahele jäänud sportlastele karistusi enam nemad, vaid kõik otsused teeb spordikohtu juurde loodav dopinguvastane üksus. Šmigun-Vähile on ilmselt kasulikum, et tema süüasja arutatakse vanade reeglite järgi.

15. aprill 2016

Šmigun-Vähi käib EOK asepresidendina uut presidenti valimas, kuid intervjuusid anda ei soovi. Küll aga tervitab sõbralikult kõiki tuttavaid ajakirjanikke.

24. mai 2016

Norra ajalehe Dagbladeti ajakirjanik Esten O.Saether avaldab arvamusartikli, kus soovitab Torino olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi dopingusüüdistustest vabastada.

21. august 2016

Norra ajakirjanikel õnnestub tänu omale mehele ROKis bürokraatimüürist läbi murda ning olümpiaisadelt uurida, miks pole Torino mängude dopinguproove avaldatud. Selgub, et kõik seisab Šmigun-Vähi taga.

24. oktoober 2016

Mingi tõde hakkab selguma! Norra telekanali TV2 teatel hakkab spordi arbitraažikohus (CAS) sellel nädalal arutama Šmigun-Vähi dopingujuhtumit.

Eesti Antidoping uudist ei kinnita. "Need asjad on nii pikalt küpsenud. Ega keegi Norra meediast ei määra, kuidas CAS töötab. Ja kuna tegelikult meil ametlikku kinnitust pole, et see CASi kavas on, siis eks ta ole selline kahe vahel asi," räägib juhatuse liige Kristjan Port.

Mis tegelikult toimub, teavadki vaid osapooled: CAS, Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja Šmigun-Vähi kaitsetiim. Viimane jätkab vaikimistaktikaga. "Peamiselt Norra meedia kaudu on viimastel kuudel korduvalt levitatud erinevaid spekulatsioone. Samas on Kristina advokaadi selge soovitus endine: me ei kommenteeri kuulujutte," teatas Šmigun-Vähi abikaasa Kristjan-Thor Vähi SMSi teel Õhtulehele.