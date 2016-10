Singapuris alanud naiste tennisehooaja finaalturniiril alistas Svetlana Kuznetsova avamängus tiitlikaitsja Agnieszka Radwanska 7:5, 1:6, 7:5. Mängust tähtsam oli aga viis, kuidas Kuznetsova võidu koju tõi - ta lõikas mängu ajal ise ära teda segama hakanud juuksed!



Kolmanda seti alguses istus Kuznetsova korraks maha, võttis käärid ning lõikas maha oma hobusesaba. "See häiris mind. Tegin hea eestkäelöögi, aga pats lendas mulle silma. Milleks peaksin kannatama," muigas 31aastane venelanna.

SO BADASS. Svetlana Kuznetsova cuts her hair in the middle of a match. pic.twitter.com/NcNtXb6CzR