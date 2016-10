USA naiste jalgpallikoondis purustas pühapäeval peetud sõprusmängus Šveitsi 5:1, aga kohtumise märkimisväärseim nüanss polnud mitte skoor, vaid Carli Lloydi värav.

Mullu maailma parimaks naisjalgpalluriks valitud USA koondise ründav poolkaitsja lõi 25. minutil 1:1 viigivärava pommlöögiga, mis teeks au igale jalgpallurile.

How about this for a strike from Carli Lloyd today 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/a5pghyFCKK