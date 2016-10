Jarmo Jagomägi

The DMACK World Rally Team driver is the fastest man through the stage and is now only 9.9s behind Ogier in the overall standings. "Looks like the tyres are working really well. I made a small mistake at one of the junctions but everything else was okay."

Tänaku kommentaar: "Tundub, et rehvid töötavad suurepärastelt. Tegin raudteeülesõidul väikse vea, kuid kõik muu toimis."