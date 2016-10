Tänavusel hooajal paljudele kaassõitjatele pinnuks silmis olnud Max Verstappen lubab, et üritab raadiosides vähem ülbitseda.

Noore 19-aastase hollandlase käest küsiti möödunud nädala USA GP-l toimunud raadioside kohta, kus tiim soovitas Verstappenil rehvidega konservatiivsemalt sõita. "Ma ei kavatse lõpetada neljandana," kõlas aga noore Red Bulli piloodi vastus.

Enne Mehhiko GP-d lubas Verstappen, et kavatseb raadiosidet muuta. "Kui ma vajutan raadioside nuppu, siis mõnikord kõlan väga ülbena, eriti möödunud nädalal. See oli midagi, mis tuli koheselt mõttesse - ma ei sõida, et lõpetada neljandana, vaid sõidan võitmise nimel.

Võib kõlada, et ma ülbitsen ega kuula oma tiimi, aga tegelikult see pole nii. Ma arvan, et edaspidi on parem öelda "jah" või "okei", sest mulle tundub, et terve mu raadioside jõuab televisiooni."