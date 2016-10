Paide linnameeskond ei suutnud rohkem tiitlitheitluse kaarte segada, vaid alistus 35. voorus 1:3 FC Infonetile. Paide ainsa värava autor, keskkaitsja Joosep Juha usub, et poolprofimeeskonnana tehti täna südi partii.

„Mäng oli kindlasti väga võitluslik. Hästi palju oli füüsilist mängu, aga mängisime hästi," sõnas Juha Õhtulehele. "Hooaja lõpp, meil on ikkagi poolprofi sats. Reede õhtu, mängijad tulevad otse töölt, proffide vastu on raske. Eks peame järgmisel aastal juurde panema, eriti just palliga mängu ja ülesehituse poole pealt. Samuti peame kaitses väravaluku kinni keerama.“

Kuigi sisuliselt pole vahet, kas Paide lõpetab hooaja 5. või 6. kohaga, kinnitas Juha, et motivatsiooniga meestel hooaja lõpus probleemi pole. "Motivatsiooni on. Võimalus on 5. koht saada. Peame lootma, et Sillamäe punkte ei võta ning ise Narva ära võtma, siis tuleb Paidel uus punktirekord ka (praegu koos oleavd 47 punkti ongi kesk-eestlaste tippmark - M.T.)"

Eesti meister selgub 5. novembril ehk viimases voorus. Ent kes vastamängija prisma läbi ikkagi neljast Tallinna klubist kõige tugevam on? "Hooaeg on näidanud, et meeskondlikult on meile kõige raskem Levadia, sealt tulevad suure pakid," vastas Juha.

"Teistega on võitluslikud mängud ja otsustab realiseerimine, kumb enne ära lööb, see põhimõtteliselt võidab. Flora on Argoga hea hoo saanud, nad mängivad väga hästi, kiirelt ja agressiivselt praegu. Arvan, et Flora võidab ära, aga ma ei ütle seda seepärast, et olen endine florakas."