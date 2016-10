FC Infonet võitis meistrivõistluste 35. voorus kodustaadionil 3:1 Paide linnameeskonna ning säilitas viimase vaatuse eel liidrikoha. Ent kohtumine oli nõnda nõudlik, et vasakkaitsja Dmitri Kruglov pidi vigastuse kiuste teisel poolajal platsile tulema. „Aitäh arstile, kes aitas meeskonda, et mina suudaksin mängida peaaegu 45 minutit. Oli kokkulepe, et kui seis lubab, siis jään pingile, et mitte vigastust süvendada, aga 1:1 oli ja pidime võitma," lausus 53. minutil sekkunud Kruglov, keda segas parema hüppeliigese juures olev luumõra. Nii palju tasus too vangerdus ära, et Kruglov andis viis minutit pärast mängu sekkumist täpse nurgalöögi, mille Jevgeni Harin peaga 2:1 võiduväravaks vormistas.

Kui raske hooaja lõpp (september - oktoober) vaimselt on olnud? „Mis siin salata, oli raske, aga minu kogemus lubab mängida. See pinge, mis praegu tabelis on, see paneb rohkem keskenduma: ei saa mitte ühtegi sekundit mitte kellegi vastu lõdvaks lasta.

Nagu jalgpall näitab, kõik suudavad kõigiga mängida. Näiteks Kalju viimati Rakveres. Alles viimastel minutitel võtsid punktid ära. Väga huvitav hooaeg on olnud, aga loodan, et see lõppeb nii, nagu meie ootame." Tegelikult võinuks Infonet juba täna tähistada, kui nädala eest poleks Narvas sealse Transiga 0:0 viik tehtud. Eriti mõru oli too tulemus Infoneti jaoks, sest Trans mängis terve teise poolaja vähemuses.