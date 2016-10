Õpetaja seletab klassile, et Maa tiirleb ümber Päikese ja pöördub siis õpilaste poole:

"Kas kõik on selge? Või tahab keegi veel midagi küsida?"

Juku tõstab käe: "Aga õpetaja, mille ümber tiirleb Maa siis, kui ilm on pilves ja päike ei paista?"