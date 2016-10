Vormel 1 hooaja lõpuni on jäänud kolm etappi ning Nico Rosberg juhib üldarvestuses tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ees 26 punktiga. Valitsev maailmameister Hamilton tõdes, et sakslane pole sel aastal iseloomult muutunud, vaid tal endal on olnud lihtsalt palju ebaedu.

"Ainukene erinevus eelmise kahe aastaga on see, et minul on vormel nii mitu korda alt vedanud," sõnas Hamilton. "Kui meie mõlema autod oleks terve aasta vastu pidanud, siis käiks meil praegu enam-vähem sarnane lahing nagu möödunud hooaegadel."

Briti sõnul kaob igasugune tiitlilootus siis, kui tal peaks veel korra käigukast või mootor alt vedama. Esimest karikat jahtiv Rosberg ei mõtle veel hooaja lõpule ning on vaid tõdenud, et F1 maailmameistriks tulemine oli juba lapsepõlveunistus.

"Selline mõtlemine ja taktika aitab tal keskenduda," kommenteeris Hamilton tiimikaaslase mõtteviisi Sky Sportsile. "Inimesed tegelevad pingega erinevalt. Ma usun, et tal on sama suur pinge nagu igal teisel tiitlile võitleval inimesel. Ta teeb seda tööd, mida tuleb teha. Ma ei tea mida ta mõtleb ega saa sellele väga palju aega kulutada, sest see pole minu asi."