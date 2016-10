Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kinnitas, et meeskonna kapten Wayne Rooney ei lähe klubist kuhugi.

Portugallasest pealik lükkas ümber tabloidis The Sun avaldunud väited nagu ta oleks käskinud 31aastasel Rooney'l klubist lahkuda, et saada korralikult mänguaega. Inglismaa koondislane oli viimati ManU algrivistuses 18. septembril ja jättis viimased kaks kohtumist vigastuse tõttu vahele.

"Temaga pole mingit probleemi, aga teie peate lehti müüma," ütles Mourinho ajakirjanikele. "Rooney on tippmängija ja meile väga tähtis. Ta ei lähe kuhugi - meile ta meeldib, me meeldime talle. Ta ei ole õnnelik, sest istub palju pingil, aga ta on veel õnnetum vigasena."

Mourinho kritseeris veel ajakirjanikke, kes olid temast valesti aru saanud, kui portugallane oli väidetavalt öelnud, et Manchesteris elamine on katastroof.

"Teie kirjutate valesid isegi siis, kui ma ütlen, et Manchesteris on kohutav just teie pärast, sest iga kord kord hotellist lahkudes, keegi jälitab mind. Teie aga tõlgendate seda nagu terve minu elu oleks katastroof. Võite kirjutada, mida soovite, aga enamjaolt on see vale."