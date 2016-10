Kuigi dopinguga patustanud Norra naissuusataja Therese Johaug kannab võistluskeeldu ning teoreetiliselt ei saagi korralikult spordiga tegeleda, on paljud norralased Johaugile appi tulnud ning pakuvad talle lisaks erinevatele sportimisvõimalustele ka tasuta massaaži, raviteraapiat, meditsiinilist nõustamist jms.

Johaugi mänedžer Jørn Ernst rääkis Norra rahvusringhäälingule, et 28aastane norralanna pole rahva poolt unustatud. Vastupidi - paljud usuvad Johaugi süütusesse ning tahavad teda igal viisil aidata.

"Me oleme saanud palju abipakkumisi. Kes lubab meil oma jõusaali kasutada, kes laenaks meile asju. Samuti SPA-tingimusi. Seda on väga-väga palju. Inimesed tahavad meid aidata ning me oleme meelitatud. See on väga armas," sõnas Ernst.