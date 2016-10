Cristiano Ronaldo näitas täna ka koduliigas, et penaltite löömine on jätkuvalt tema Achilleuse kand. Ometi suutis ta ühe näitajaga Lionel Messi ees edu kasvatada - portugallane on tänaseks löönud La Ligas 38 kübaratrikki.

38 - Cristiano Ronaldo is La Liga player who has scored the most hat-tricks in all competitions (Leo Messi 36). Recovered — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2016

Madridi Real alistas koduliigas 4:1 tabeli tagumises osas paikneva Deportivo Alavesi ning Ronaldo lõi kaabutrikki kuuluvad väravad 17., 33. ja 88. minutil. Kui 17. minutil suutis ta penalti täpselt raamide vahele saata, siis 79. minutil sai Deportivo väravavaht Francesco Pacheko käed vahele ning portugallane pidi pettunult pead vangutama.

8-Últimos penaltis lanzados por Cristiano Ronaldo (sin contar tanda)



❌ Fuera

⚽️ Gol

⚽️ Gol

❌ Parado

⚽️ Gol

❌ Fuera

⚽️ Gol

❌ Parado



Aquiles pic.twitter.com/thNzMdx3Va — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2016

Muster pole seega sugugi positiivne, aga Real sai siiski 3 võidupunkti ning kuna Sevilla tegi 1:1 viigi Gijoni Sportinguga, ollakse 24 silmaga tabeli ainuliider.