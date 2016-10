Jalgpalli Eesti meistrivõistlustel lõppesid eelviimase ehk 35. vooru mängud, mille järel jäi tiitlikonkurentsi alles kolm klubi – FC Infonet, FC Levadia ja Nõmme Kalju. Mullune meister FC Flora tegi Sillamäe Kaleviga 3:3 viigi ja kuldmedalile enam ei pretendeeri.

Tabelitipp enne 5. novembril toimuvat viimast vooru, kus peetakse mängud Kalju – Infonet ja Levadia – Flora, on järgmine: Infonet 77, Levadia 75, Kalju 75, Flora 73. Lisaks Flora tiitlile on välistatud ka Infoneti esikolmikust väljajäämine ehk eurosarjakoht on Lasnamäe klubil kindlustatud.

Tuletame meelde, et vastavalt reglemendile toimub esimese kahe klubi võrdse punktisumma korral meistri selgitamiseks lisamäng. Ülejäänud kohad pannakse paika muude parameetrite järgi, kus võrdsete punktide puhul oleks Floral edu Levadia ees, Kaljul Flora ees ja Levadial Kalju ees.