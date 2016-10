Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool sai täna Inglismaa kõrgliigas väärtusliku 4:2 võidu Crystal Palace'i üle ning on tabeli esimesel real koos Manchester City ja Arsenaliga.

Ragnar Klavan pääses platsile viimaseks kolmeks minutiks, kuid võib-olla annab Jürgen Klopp talle parema võimaluse järgmisel korral. Põhjuseks Klavani põhirivaali Dejan Lovreni käkk, kui mees proovis palli värava alt puhtaks lüüa, kuid James McArthur pääses vahele ning lõi 1:1 viigivärava.

Tõsi, Lovren heastas oma eksimuse ning lõi kolm minutit hiljem ise peaga värava, kuid Twitteriski sai Lovren külma duši osaliseks. Palju paremaks ei läinud olukord ka 33. minutil, kui McArthur napsas taas palli Lovreni nina alt ära ning skooris juba oma teise värava.

Dejan Lovren walking back into the dressing room like... #CRYLIV pic.twitter.com/fpTjR8brk8