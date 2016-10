Vormel 1 nädalavahetus jätkub Mehhikos ning homset põhisõitu alustavad esireas taaskord Mercedesed. Seekord alistas Lewis Hamilton tiimikaaslase Nico Rosbergi 0,254 sekundiga.

Hamilton tõdes, et kiireima ringi masinast väljapigistamine oli raske, aga homme saab ta endast taas kõik välja panna. "Proovin teha sama, mis eelmisel pühapäeval (Hamilton võitis USA GP - toim.) Masin tundub suurepärane ja ootan võidusõitu!"

Ka Rosberg andis võitjale au. "Lewise kiireim ring oli fantastiline, minu oma mitte nii väga. Võtsin end esirea nimel kokku," selgitas ta.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): @MercedesAMGF1 title rivals set for front row duel at the #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/pqiKugF8VN