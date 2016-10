Anonüümseks soovinud jääda allikas Londoni arendusfirmast ütles väljaandele The Mail on Sunday, et staadionil on põhimõttelised vead, mis teevad selle vastasmeeskondade fännidele tõeliseks lahinguväljaks.

"Kuna staadion ehitati kergejõustikuks, siis jalgpalliväljakule on mõnest istekohast väga kehv vaade. Kolmapäevasel Londoni Chelsea mängul seisid paljud fännid just sellepärast vahekäikudes.

Isegi teekond staadionile ja sellest välja on problemaatiline, sest suure avatud ruumi tõttu ei saa vastasfänne eraldi hoida. 300 miljonit eurot on läinud ümberehitamisel ning kokku ligi miljard, aga see on algusest peale olnud täielik farss."

Eksperdid toovad välja just alumise taseme, kus on kergejõustikuraja peale pandud ajutised tribüünid, kus on nii kodu- kui ka külalismeeskonna fännid. Vastasklubide toetajatel on küll kaks erinevat käiku tribüünidele, kuid selle taga on neil ühine ja eraldamata ala.

Fletcher, keda paluti appi esialgse staadioni kujundamisel, on väljaku suhtes väga kriitiline ning tema arvates läheb probleemide lahendamiseks vaja täielikku lammutamist.

"Ma ütlesin juba alguses, et kergejõustiku- ja jalgpalliväljak ei käi kokku halbade vaatenurkade pärast. Täiesti alguses oleks pidanud projekti kaasama ka jalgpalliareenide arhitektid, aga seda ei võetud kuulama. See on rikutud staadion, mis ei tööta praegu ega ka 30 aasta pärast. Niimoodi juhtub, kui bürokraadid ja poliitikud sekkuvad profisporti.