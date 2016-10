Kahekordne vormel 1 maailmameister Emerson Fittipaldi sõnul on Lewis Hamilton spordialale väga vajalik ning on kõikidele teistele väga heaks eeskujuks.

Valitsevat meistrit kritiseeritakse elustiili ja teiste huvide pärast, mis paljude arvates kahjustab briti oskusi vormeli roolis. 1972. ja 1974. aastal F1 võitjaks krooniti Fittipaldi tunneb Hamiltoni vastu aga sümpaatiat.

"Kõikidest praegustest sõitjatest on Lewisel väga tugev isiksus, mis on motospordile väga hea. Ta suudab suhelda fännidega, mis neile meeldib. Poolehoidjatega kontakti loomine on osa spordist. Mulle meeldib ta olemus ja isiksus. Ta teeb seda, mida ise tahab."