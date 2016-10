Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Meie 31. oktoobri valik: Läinud nädala pluss | 2002-2005 oli Eestis ralliaeg, sest iga Markko Märtini starti MM-sarjas tasus ja sai jälgida ootusärevusega – meie mees sõitis absoluutses tipus. Ott Tänaku 2. kohaga päädinud sõit Walesi MM-rallil annab lootust, et 2017 kujuneb sarnaseks. Tänakut ootab ees koht M-Spordi meeskonnas ning uus auto, millel suured lootused. Kiirust Tänakul jagub, tarmukust ja tarkust lisandub. Äkki on just meie mees järgmisel hooajal tiitlikaitsja Sebastien Ogieri suurim ohustaja?

Läinud nädala miinus | 2013 detsembris alguse saanud ja 2014 veebruaris avalikkuse ette jõudnud Kristina Šmigun-Vähi dopingujuhtum on jätkuvalt lahenduseta. Möödunud nädalal teatas Norra meedia, et Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) hakkab kohe-kohe juhtumit arutama. Ametlikult valitseb aga jätkuvalt vaikus ning 2006 olümpiamedalite saatus on ebaselge. Kristina Šmigun-Vähi. (Mati Hiis)

Alanud nädala ennustus | 55% on tõenäosus, et FC Infonet kroonitakse laupäeval Eesti jalgpallimeistriks. Lasnamäe meeskonna vastaseks on Nõmme Kalju ja võit kindlustaks esikoha. Lisaks sobib Infonetile ka variant, kus nad teevad Kaljuga viigi ja Levadia ei alista samal ajal Florat.