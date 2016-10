Vormel 1 MM-sarja 2016. aasta hooaja 19. etapi võitis tiitlikaitsja Lewis Hamilton (Mercedes), ent tulemus sobis rohkem teise koha saavutanud MM-sarja üldliidrile Nico Rosbergile (Mercedes).

Hamilton vähendas küll vahe Rosbergiga 19 punktile (Rosberg 349, Hamilton 330), ent kuna hooaja lõpuni on jäänud vaid kaks etapp, tähendab see, et Rosbergile piisab viimasel kahel etapil teisest ja kolmandast kohast. Arvestades Mercedese ülekaalu, on see karjääri esimest MM-tiitlit jahtiva Rosbergi jaoks soodne seis.

Kolmandana jõudis finišisse Max Verstappen (Red Bull), kellele järgnesid Sebastian Vettel (Ferrari) ja Daniel Ricciardo (Red Bull), aga noor hollandlane sai mõned ringi enne lõppu juhtunud intsidendi tõttu 5sekundilise karistus, mis kukutas ta viiendaks ning tõstis Vetteli poodiumile.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (LAP 71/71): VET promoted to third after VES pen #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jkVRWOHm0k — Formula 1 (@F1) October 30, 2016

F1 MM-sarja hooaja lõpuni on jäänud kaks etappi - 13. novembril võisteldakse Sao Paulos (Brasiilia) ja 27. novembril Abu Dhabis (Araabia Ühendemiraadid).