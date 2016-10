Suurbritannia tennisistil Andy Murray'l on võimalus juba järgmisel nädalal troonida ATP edetabeli tipus ning lõpetada Novak Djokovici pikk valitsemisaeg maailma esinumbrina.

Serblane on meeste tennise maailma edetabelis tipus olnud alates 2014. aasta 7. juulist ehk 122 nädalat jutti, kuid see hooaeg pole Djokovicile enam nii edukas olnud. Samas on praegu fantastilises vormis Andy Murray, kes on tänavu võitnud kokku seitse tiitlit, mille hulka kuuluvad ka triumfid kodupubliku ees Wimbledonil ja Rio olümpiamängudel.

Murray on suurepärases vormis olnud just oktoobris, võites kõik kolm turniiri, kus on osalenud. Alles eile alistas ta Viini tenniseturniiri finaalis Jo-Wilfried Tsonga (ATP 13.) 6:3, 7:6 (6), samuti on tal ette näidata võidud Hiinast ja Shanghaist.

Käesoleval nädalal võistlevad aga nii Murray kui ka Djokovic Pariisi turniiril ning juhul, kui britt võidab ning serblane ei jõua finaali, on järgmisel nädalal ATP edetabeli liider just Murray. Samuti piisab britile ka finaali jõudmisest, aga seda ainult juhul, kui Djokovic vääratab juba enne poolfinaali.