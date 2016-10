Naine kaebab psühhiaatrile:

"Ma kardan, doktor, et minu mehe psüühikaga on midagi lahti. Vahel räägin ma talle mõnest asjast tundide kaupa, aga pärast avastan, et ta pole sellest sõnagi kuulnud."

"See pole haigus, proua," rahustab psühhiaater, "see on kaasasündinud anne."