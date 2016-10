Senise nelja mängu põhjal on võistkonna suurim korvikütt 205cm pikk ameeriklane Roderick Odom, kes on visanud keskmiselt 16 punkti mängust. Lauas nopib kõige hoolsamini palli Ousman Krubally (9,8) ning Robert Lowery jagab enim resultatiivseid söötu (4,0). Mainimata ei tasu jätta ka neljandat jänkit Ian Millerit, kes hooaja avamängus viskas koguni 32 punkti.

Kalev/Cramo liidriks on kerkinud Demonte Harper, kes on meeskonna suurim korvikütt (19,3) ja parim söötude andja (5,7). Võib olla mõnevõrra üllatuslikult on parim lauavõitleja olnud valgevenelane Vitali Ljutõtš.

Kalevi kohal on ka üks suur küsimärk - Robert Upshaw tervis. Alar Varrak tunnistas pärast kohtumist Minski Tsmokile, et ameeriklasel on tervisemure ning ka laupäevases karikamängus Upshaw kaasa ei teinud. Praegu pole selge, mis täpselt tsentriga viga on, kuid suurem selgus peaks selguma täna.

Statistiliste näitajate poolelt on meeskonnad küllaltki võrdsed. Kalev/Cramol on rünnakul olnud teravam, visates keskmiselt 80,0 punkti Astana 73,25 vastu. Senimaani on paremat kaitset näidanud aga Kasahstani meeskonna mängijad, kellele on keskmiselt visatud 79,5 punkti. Kalevi vastu on skooritud keskmiselt 83,0 silma.

Lauavõitluses jääb samuti napilt peale Kalev - 39,0 vs 38,75, kuid Kasahstani klubi on liiga parim ründelauas, saades mängus keskmiselt 15,0 ründelauapalli. Huvitaval kombel on aga Astanal väga madal kahepunktivisete tabavus - 42,2%, millega ollakse eelviimasel kohal. Kalevil on sama näitaja aga 54,0%, millega asutakse neljandal kohal.