Eesti noor vigursuusataja ja olümpialootus Kelly Sildaru vestles hiljaaegu Prantsusmaa väljaandega Skipass. Intervjuus mainis 14aastane Sildaru, et olümpiamängudel võistlemine on tema unistus.

Tütarlapse käest küsiti, kuidas ta suudab tippsportlasena käia ka koolis. "Seal läheb mul hästi. Kui reisin, võtan raamatud kaasa ja niimoodi saan kodutöid teha. Mul on ka head hinded," rääkis Kelly, kellel on ka 10aastane vend Henry.

"Ma loodan, et tema saab ka kunagi X-mängudel medali," rääkis õde oma nooremast vennast. "Poiste tase on väga kõrge, aga see võib juhtuda. Vahel on ta isegi minust parem. Kui lähme koos mägedesse, saame koos sõita ja lõbutseda, mis on tore."

Kelly käest küsiti ka 2018. aastal toimuvate olümpiamängude kohta, millele andis eestlanna kindla vastuse: "Olümpiamängud on minu unistus. Ma annan endast parima, et sinna jõuda!"

Noor tüdruk sõnas ka, et profispordis pole tema jaoks mitte ühtegi negatiivset külge. "Mulle meeldib väga reisida, suusatada ja oma sõpru näha. Isegi koolist eemal olles mu klassikaaslased aitavad mind, kui ma ei saa millestki aru. Minu jaoks pole vigursuusatamises mitte ühtegi halba asja!"