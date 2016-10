Briti ajaleht Daily Express kirjutas oma tänases jalgpallikõlakate rubriigis, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp võib jaanuaris avaneval üleminekuperioodil meeskonda uue keskkaitsja tuua.

Samal ajal olla väidetavalt kõne all kaks suve tagasi Liverpooliga liitunud horvaadi Dejan Lovreni müümine. Lovren langes kriitikarahe alla laupäevase 4:2 võidumängu järel, sest mõlemad Crystal Palace'i tabamused sündisid tema eksimuse tõttu.

Üleüldse panevat Kloppi muretsema see, et Liverpool on esimese kümne liigamänguga lasknud endale lüüa 13 väravat, mis on nelja võrra enam kui liider Manchester City ja suisa kaheksa rohkem kui liiga parim kaitse ehk Tottenham.

Liverpooli keskkaitsjate osakonnast leiab praegu lisaks esipaarile Lovren - Joel Matip meie Ragnar Klavani, prantslase Mamadou Sakho ning 19aastase Joe Gomezi. Tõsi, neist Sakho tundub olevat selgelt Kloppi plaanidest kadunud ning tõenäoliselt lahkub klubist jaanuaris.