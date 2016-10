Poola jalgpallifännid tõestasid eile järjekordselt oma hullumeelsust, kui kohalike kõrgliigameeskondade poolehoidjad üksteise suunas põlevaid tõrvikuid loopisid.

Intsident leidis aset Gdynia Arka ja Gdanski Lechia vahelisel 14. vooru kohtumisel. Mäng ise lõppes 1:1 viigiga.

INSANE: Fans firing flares at each other during the Arka Gdynia vs Lechia Gdansk match. 😳💥pic.twitter.com/DPopv98gXR