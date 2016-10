Kalevi 13:0 spurt teisel poolajal. Kalev hoidis kolm veerandit kerget initsiatiivi, kuid see polnud midagi niisugust, mis lubanuks kindlalt võidust mõelda. Ent Sten-Timmu Soku kolmanda veerandi lõpu imevise algatas spurdi, millele viimase perioodi alguses lisati kolme ja poole minutiga veel 11 vastuseta punkti. Tabloo näitas 73:55 ning seda edu enam käest ei antud.

Ameeriklasest tsenter ei mänginud reedel karikasarjas Rapla vastu ning peatreener Alar Varrak vihjas terviseprobleemile. Kuidas täna? Suur mees istus dressides pingil, talvemüts peas. Mõne minuti pärast algab pressikonverents, kus Upshaw' teema tuleb kindlasti jutuks. Mis edasi? Anname peagi lugejale lisainfot.

3. Mis rõõmustas?

Kalevi mängupilt. Krobelisust veel jätkub, kuid kohati oli Kalevi mängupilt juba täitsa meeldiv. Tunda on sedasama Alar Varraku käekirja, mis - kui välja tuleb - on vastastele piisavalt vastik. Tõsi, see eeldab korralikku kolmestetabavust. Ka kaitse pidas hea rünnakupotentsiaaliga tiimi vastu talutavalt. Võrreldes hooaja esimeste nädalatega on edenemine silmanähtav.

4. Kes oli Kalevi parim mängija?

Mark Tollefsen. Upshaw' puudumisel eesliinis hoopis suurema vastutuse saanud Tollefsen vedas välja mitte ainult vastase, vaid ka oma platsipoolel, suutes ka tsentri kohal korralikult kaitses tegutseda ning hakkas viimasel veerandil ka lauapalle kätte saama. Rünnakul tabas ta mitte ainult kaugelt, vaid kasutas mitmel korral hästi ära ka olukorra, kui tema vastu jäi korvi alla keegi vastase tagameestest. Temalt 17 punkti ja 6 lauapalli.

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Enam stabiilsust. Kohati tuleb mäng ilusti välja, kuid iga kord, kui Kalev vahe sisse tegi, anti see vähem või rohkem kiiresti tagasi. Alguses saadi ette 9:0, paar minutit hiljem aga 9:7. Teisel veerandil saadi vahe uuesti 10 punktile, kuid see sulas vaheajaks taas. Ning sama kordus kolmanda veerandi alguses ja lõpuveerandil, kui suur vahe sisse tehti.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?