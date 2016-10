Korvpalliliiga NBA uus hooaeg on spordisõpru rõõmustanud juba nädala jagu. Nüüd on aeg pilk peale visata avanädala parimatele paladele.

Edetabeli tipus troonib Milwaukee Bucski keskmängija John Hensoni viimase sekundi võiduvise Brooklyn Netsi vastu.

The @Bucks win at the buzzer on @JohnHenson31's tip to lead the TOP 10 PLAYS of the opening week of the season! pic.twitter.com/Yqk5OXgAKw