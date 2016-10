Võrkpalli tugevaima klubisarja, Meistrite liiga raames lähevad nii Kohila VK/E-Service kui ka Selver Tallinn vastamisi Belgradi võistkondadega. Kohila teise eelringi kohtumine algab Audentese spordihoones homme kell 18.00, Tallinna Selveri oma kolmapäeval kell 19.00.

Kohila on sel hooajal Meistrite liigas juba kahel korral mänginud, kui sarja esimeses eelringis saadi ajaloolised võidud Montenegro naiskonna Bari Luka üle. Kodus oldi vastastest paremad 3:1 ja võõrsil 3:2. Tegemist oli ühtlasi mainekas klubisarjas Eesti võistkondade esimeste võitudega.

Nüüdne vastane on aga veidi teisest puust, kui meid väisab Belgradi Vižura. „Serbia on võrkpallimaailma absoluutne tippriik ja Vižura naiskonna näol on paljuski tegemist kasvulavaga Serbia koondisele. Nad on noored, pikad, andekad ja tehniliselt head mängijad, kellest paljud on omaealiste Serbia koondisi esindanud,” sõnas Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra.