Statistika näitab selgelt, kui suure arengu on Ott Tänak ja Raigo Mõlder tänavu autoralli MM-sarjas teinud. Kui 2015. aastal võideti 13 ralli peale kokku 11 kiiruskatset, siis nüüd on tosina etapiga tulemus peaaegu kolmekordistunud.

Teatavasti on statistikast suuremat valet raske leida ja mõistagi on ka Tänaku 30 katsevõidu taga muid faktoreid peale tema enda kiiruse. Näiteks Citroeni rallimeeskond keskendus tänavu 2017. aasta masina arendusele ning on osalenud vaid loetud rallidel – seetõttu on ka Kris Meeke tänavu võitnud 26 kiiruskatset, aga ka kaks rallit ehk tema koht nimekirjas oleks täishooajal ilmselt Tänakust kõrgemal. Samas ei saa eitada meie esipiloodi edusamme.