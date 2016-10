Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond ja 2010. aastast klubi esindusmeeskonda juhendanud Meelis Rooba otsustasid kokkuleppel, et käesoleva hooaja järel saab meeskond uue peatreeneri. Rooba viimane mäng peatreenerina on 5. novembril Paide linnastaadionil toimuv Premium Liiga lõppvooru kohtumine Narva Transiga. "Meelis on jäägitu panuse ja energiaga vedanud Paide esindusmeeskonda pea seitse hooaega. Lisaks peatreeneri kohustustele on erinevatel perioodidel olnud tal kandev roll ka klubi igapäevategevuses, kuid täna oleme arenenud iseseisva klubina nii palju edasi, et kiiresti kasvanud organisatsioonis peame vaatama koos tulevikku juba järgmiste käikude suunas,” sõnas Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe. “Klubi kandepind laieneb iga päevaga ja meie noortetöö koos Paide jalgpalliakadeemia ideega vajab samuti rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Meelise roll klubis ei ole ennast kindlasti ammendanud, kuid vajame ka talle uusi väljakutseid ja arenguks soodsat pinda."

Oktoobri keskel avaldas Paide klubi plaanid rajada lähiaastatel Eesti südamesse juhtivaid jalgpallikeskuseid koos jalgpalliakadeemia ning uue staadioniga.

Meelis Rooba sõnul on aeg muutuseks küps ja klubi tugevus ei seisne enam üksikutes rollides. "Olen varasemalt öelnud, et Paide peab ka järgmised 10 aastat Premium Liigas kohal olema ja aeg on ka sellele eesmärgile võimalusel veelgi suurem panus anda. Ma olen väga rahul selle üle, mida oleme saavutanud. Eks iga treener teab, millised mängud ja tulemused kripeldama jäävad, aga üldjoontes ei saa meid keegi alahinnata või kergelt võtta." Meelis Rooba saldoks Paide Linnameeskonna peatreenerina on tänase seisuga Premium liigas 232 mängu, millest saadud 75 võitu, 41 viiki, 116 kaotust ja teenitud 266 punkti. 2013. aastal saavutas meeskond Rooba käe all Premium liigas seni parima viienda koha ning 2015. aastal jõudis Paide Linnameeskond Evald Tipneri karikafinaali, kus kaotati Nõmme Kaljule 0:2. Paide Linnameeskonna uueks peatreeneriks asub 7. novembril Vjatšeslav Zahovaiko. Klubi presidendi Veiko Veskimäe sõnul oli Zahovaiko peamine kandidaat peatreeneri ametikohale. “Zahovaiko otsus selle hooajaga mängijakarjäär lõpetada ja klubi uue peatreeneri otsingud langesid meie jaoks loogiliselt kokku. Hindamatu mängukogemuse ja klassiga mängijana on tal kõik omadused, et olla ka treenerikarjääris edukas."