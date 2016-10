Koduses liigas on meeskond alustanud neljast mängust nelja võiduga. Nendest mängudest suuri järeldusi teha ei saa, kuid võistkond peaks ka aste kõrgemal olema valmis lahingut andma. "Kõige tähtsam on see, et hetkel kellelgi mingisuguseid segavaid vigastusi pole."

"Esiteks tuleb teha suurt vahet, mis on meie liiga mängud ja millised saavad olema need kaks järgmist mängu. Vastane on ikkagi teisest puust ja ilmselgelt väga korralik võistkond," teatas Selveri peatreener Rainer Vassiljev.

"Oluline on ka see, et saime oma topelt-nädalavahetusel mängukoormust võrdsemalt jaotada," sõnas Vassiljev. Nimelt oli Selver võistlustules nii laupäeval kui pühapäeval, uus lahing seisab ees juba homme.

"Õnneks saime nii kiiresti puhkama kui vähegi võimalik. Ehk mängisime vaid kuus geimi. Iga punkt ja geim olid meile selles suhtes olulised."

Homme kell 19 algava kohtumise eel on peatreeneri sõnutsi lähtepositsioon sama. "Meie oleme neile ja nemad meile saatnud oma neli peetud mängu. Mõlemad on kindlasti kodutööd teinud ja tunnevad ilmselt üksteist hästi."

"Vastaseid iseloomustab see, et hüppelt servi mehed on ainult diagonaalründajad, ehk siis tuleb neilt homme kindlasti palju planeerivat servi," kirjeldas Vassiljev Belgardi võrkpallimeeskonda.

"Nad tuginevad hästi palju diagonaalründajale Aleksandar Blagojevicile. Samuti saab rünnakul suure koormuse kiirete käte ja jalgadega nugaründaja Dusan Stojsavljevic.

Samuti on neil diagonaali peal ka teine täiesti okei vahetus olemas. See tähendab, et isegi kui me ühe mehega hakkama saame, siis on pingilt kohe ka keegi teine tulemas."

Selveri peatreener usub, et külalised Serbiast on tema hoolealustest veidi kogenumad. Siiski on omad relvad olemas ka meie poistel.

Vassiljev usub, et tähtis saab olema kaitsemäng. (Selver Tallinn Võrkpalliklubi / Facebook)

"Tahaksin kindlasti näha korralikku bloki ja kaitse koostööd, ehk et võimalikult vähe palle otse meile põrandale lastaks. Tähtis on blokist käed taha saada ja et kaitsemängijad õige koha peale oleks. Usun, et kui meil serv lendab, siis võime oma pallinguga neile kurja teha küll."

Selleks, et pääseda Meistrite liiga alagrupiturniirile, tuleb läbida kaks eelringi. Vassiljevi sõnul see otseselt eesmärk ei ole, sest järgmise vooru potentsiaalne vastane on juba hoopis teisest klassist.

"Neljandasse ringi jõudmine on pigem selline utoopiamaailm. Ükskõik kumb meist siit paarist edasi läheb, siis vastu tuleb Izmir Arkas, kes on võrkpallimaailmas tõeline gigant. Usun, et ei meie ega ka serblased mõtle neljandale ringile vaid võtavad seda justkui boonust."

"Iga mäng, mis Meistrite liigas või ükskõik millises eurokarikas väljakul saab olla on esiteks investeering tulevikku. Teiseks ongi see selline mõnus närvikõdi ja ärevuse tekitamine siia hooaja sisse," rääkis Vassiljev euromängude tähtsusest.