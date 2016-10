Meistrite liigas palliv Mönchengladbachi Borussia suunal tehti paar nädala eest sõbralik nali, kui meeskonna raske nimi muudeti tunduvalt kergemaks.

Just nii nägi asi välja kaks nädalat tagasi ühe Šotimaa pubi ees:

@ManlikeNeuer_31 I think B'Gladbach just prefer being called A German Team since foreigners often mistake it for Dortmund pic.twitter.com/ATWYtRKzjz — Aya (@AyaKosarin) October 21, 2016

Jalgpallimaailmas võeti väike vimka sõbralikult vastu ning nüüd on möödunud hooaja Saksamaa neljas meeskond sellest lausa kasu lõikamas. Nimelt tellisid Mönchengladbachi esindajad "A German Team" kirjaga 2000 salli, mis vaid paari päevaga maha müüdi.

BRILLIANT: Borussia Mönchengladbach are now selling "A German Team" official club scarf. 😂👏 pic.twitter.com/R2e4G4ZiPm — SPORF (@Sporf) October 28, 2016

Nüüd on plaanis samasugust kaupa veelgi soetada, sest huvi on jätkuvalt suur. Meeskonna pressiesindaja Markus Aretzi arvates on väga tore, et Mönchengladbach on selliselt kuulsust kogunud.

"Sellest on saanud väga suur nali ja see pakub kõvasti nalja. Meie nime ongi raske kirjutada ja hääldada. Me ei ole solvunud, kõigi arvates oli see hea nali," teatas Aretz.