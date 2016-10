Team Haanja suusataja Karel Tammjärve sõnul on pühendunud ja kõrgete eesmärkidega sportlasele oluline kindlustunne ning kvaliteetse ja konkurentsivõimelise ettevalmistuse eelduseks on hea organiseeritus ja samas paindlikkus muutuvate oludega kohanemisel.

"Meil on tohutult hea meel koostöö üle Merko ja Toomas Annusega, kes on lisaks kindlustunde tagamisele aidanud luua meie tiimile identiteedi. Toomas Annuse põhimõte, et kõike tuleb teha kompromissitu maksimalismiga, aitab sportlastel endast treeningutel rohkem anda. Hea on tõdeda, et Merko eeskujul on meie toetajate ring jõudsalt kasvanud," ütles Tammjärv.