Täna tõelise pommuudisena tulnud Volkswageni loobumine autoralli WRC-sarjast on interneti ja sotsiaalmeedia pannud kihama spordiala tuleviku kohta. Tunnustatud ralliajakirjanik ning ametliku WRC raadio hääle Colin Clarki arvates võib tootja lahkumine osutuda positiivseks. Kuigi Volkswagen pole veel ametlikult teatanud, et nad lahkuvad WRC-sarjast, on kõik allikad seda kuulujuttu 100 protsendiliselt kinnitanud. Suure küsimärgi all on aga tootja kolme sõitja tulevik - mis saab neljakordsest maailmameistrist Sebastian Ogierist, meie põhjanaabrist Jari-Matti Latvalast ning norrakast Andreas Mikkelsenist? Tunnustatud ralliajakirjanik ja WRC ametliku ralliraadio üks tunnushääl Colin Clark arvab, et Ogier läheb suure tõenäosusega Citroeni, kuid samas pole välistatud ka liitumine M-Sporti.

"Enne Walesi rallit ütles Ogier, et tal on kahju, et pole senimaani saanud teha koostööd M-Spordi juhi Malcolm Wilsoniga. Ma ei usu, et ta läheb Toyotasse või Hyundaisse, kuid praegu on samaväärne võimalus, et ta liitub kas Citroeni või M-Spordiga," arutles Clark.

Ajakirjanik on väga kindel, et Eesti parim rallipiloot sõidab tuleval aastal M-Spordis. "DMACK ütles, et neil on järgmiseks hooajaks kaks vaba sõitjakohta, mis kinnitab, et Tänak selles meeskonnas enam ei sõida. Tänak liitub kindlalt M-Spordiga," arvab Clark. Juhul, kui see osutubki tõeks ning Ogier läheb samuti Malcolm Wilsoni võistkonda, siis valitsevast maailmameistrist ja Tänakust saaksid tuleval aastal tiimikaaslased. Clarki sõnul peaks Latvala kindlalt minema Toyotasse. "Kui Toyota ei võta Latvalat, söön enda soki ära," naljatles Clark, kes ei osanud ega julgenud midagi kindlat öelda Mikkelseni tuleviku kohta.