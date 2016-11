Valitsev Inglismaa meister oli FC Barcelona ja Madridi Atletico kõrval ainuke võistkond, kes läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri esimese poole täisedu ehk kolme võiduga. Tundub ebatõenäoline arvestades, et kodustel meistrivõistlustel on nad 10 vooru järel 12 punktiga 11. kohal ning sisuliselt juba tiitlikaitsmise mõtetest loobunud.

"Senised head tulemused Meistrite liigas tagavad kohtumiste eel hea tunde, mis on niivõrd tähtsa turniiri puhul väga oluline," sõnas Leicesteri poolkaitsja Marc Albrighton enne tänast mängu FC Kopenhageniga, keda kahe nädala eest koduväljakul 1:0 võideti. "Teame, et meid ootab keeruline matš, sest nad andsid meile Leicesteris kõva lahingu, aga meie hoiak on muutumatu ning loodetavasti naaseme kolme punktiga. Kõige tähtsam, et võitlusvaim oleks sama hea kui seni."