Kaks hooaega Eesti jalgpalliliiga edukamate väravaküttide sekka kuulunud Paide Linnameeskonna ründaja Vjatšeslav Zahovaiko asub esmaspäevast klubi peatreeneriks. "Mul on suur soov end tõestada," sõnab 34aastane peatne peatreener.

10kordse Eesti meisterklubi FC Flora läbi aegade edukaim väravakütt Zahovaiko jõudis karjääri jooksul lisaks Eestile pallida Kuveidi, Portugali, Ungari ja Soome kõrgliigas ning lõi rahvusmeeskonna kasuks 39 mängus kaheksa väravat. 2013-14 pallis ta Sillamäe Kalevis, alates eelmisest kevadest palgatöö kõrvalt Paides.

Mängijakarjääri lõpetamise otsustas Zahovaiko ära juba suvel, ent kuu aja eest tuli Paide klubi juhtkond eesotsas president Veiko Veskimäega tema juurde jutuga asuda peatreeneriks. Pikka mõtlemist polnud.

"Arvan, et peaaegu iga jalgpallur mõtleb mängijakarjääri lõpufaasis treeneritöö võimalikkusele. Minu tahtejõud ja eesmärgitipp paiknevad kõrgel ja kui hakkasin treenerikarjäärile mõtlema, siis esmalt panin enda jaoks paika, et tahan olla meeste treener vähemalt Premium liiga tasemel, sest soov end tulemuste ja saavutustega tõestada on niivõrd suur.