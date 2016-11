Jalgpalli Eesti meistrivõistlustel hetkel kuuendat kohta hoidev Paide Linnameeskond teatas täna, et pärast laupäevast mängu Narva Transiga lõpeb Meelis Rooba töö esindusmeeskonna peatreenerina ja ameti võtab üle ründaja Vjatšeslav Zahovaiko.

"Paide esindusmeeskond on täpselt see, mida hetkel vajan. Klubi tahab kurssi muuta ja näevad, et minu nägemus sobiks. Võtan üle jätkusuutliku klubi heas seisus meeskonna. Aitäh Meelis Roobale, kes selle nimel seitse aastat töötanud. Olen õnnelik võimaluse üle end proovile panna ja olen valmis,“ sõnas Zahovaiko Õhtulehele.

