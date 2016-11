Londoni Arsenal oli eile hilisõhtul Bulgaarias sealse Razgradi Ludogoretsiga püsti hädas, kuid napsas Mesut Özili 88. minuti värava toel lõppeks 3:2 võidu ja kindlustas pääsu 16 tugevama sekka.

Ent see, kuidas Özil tolle tabamuse lõi... maailmaklass! Fenomenaalne tehnika ja fenomenaalne rahu. Head nautimist!

Mesut Özil proving why he's one of the world's best players. Calm, cool and effortless. A superb goal! pic.twitter.com/9HPLQmnCPK