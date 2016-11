"Mängisime rohkem pikka palli, sest me ei ole ikka veel valmis mänguvahendit hoidma ja Barcelona stiilis mängima. Nemad on 25 aastat säärast stiili viljelenud, aga meie oleme kolm-neli kuud proovinud uutmoodi mängida."

"Võidu foonil on hea rääkida, et mängisime kord maailma parima meeskonna vastu ja võitsime neid," lausus Guardiola mängujärgsel pressikonverentsil.

Samuti mõistsime, et nende kõrge pressing muudab meie rünnaku ülesehituse liiga keeruliseks. Sestap hakkasime rohkem sirgjoonelisemalt mängima. Kui rääkida kogu esitusest, siis esimesed 38 minutit ei suutnud me maailma ühele parimale satsile väärilist vastupanu osutada.

"Nad oli 1:0 ees ja me olime suures hädas," jätkas Guardiola. "Neil oli varaint lüüa ka 2:0 ja kui see oleks õnnestunud, oleks mäng läbi olnud. Viigivärav muutis meie tuju kardinaalselt.

Aga teine poolaeg oli teistsugune. Mu mängijad olid ülesköetud ja suutsime Barca ühetaolise mängu maha suruda. Õige pea nad mõistavad, et alistasid parima tiimi. Tulevased generatsioonid näevad seda ja annavad endale aru, et peavad toda saavutust kordama. See on areng."