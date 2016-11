Eile kulutulena levinud uudis Volkswageni tehasetiimi lahkumisest autoralli MM-sarjast sai täna ametliku kinnituse. Neli aastat järjest oma Polo R masinaga nii individuaalse kui meeskondliku MM-tiitli võitnud Saksa autotootja järgmisest aastast enam WRC-sarjas ei osale.

Lihtsustatult on põhjuseks soov kulusid kokku hoida. "Muidugi kahetseme WRCst lahkumist väga, sest see oli Volkswageni brändi motospordi ajaloo edukaim peatükk," lausus Volkswagen Motorspordi direktor Sven Smeets.

"Tiim tegi suurepäraseid asju. Samal ajal on meie visioon suunatud selgelt tulevikku, sest kogu firmat ootavad ees tohutud väljakutsed. Soovime, et too ümberkorraldus aitaks kaasa kogu brändi edule."

Küll aga jätkab Volkswagen ralliautode arendamist ning alates aastast 2018 on kõigil, kelle rahakott lubab, võimalik endale soetada uue generatsiooni Polo põhjal arendatud R5-kategooria masin. Ent tuleva aasta nõuetele vastavaks ehitatud WRC-masinat eratiimidele ei müüda, vaid see jääb roostet ja tolmu koguma.

Volkswageni lahkumine tähendab, et valitsev tšempon Sebastien Ogier, soomlane Jari-Matti Latvala ja norralane Andreas Mikkelsen peavad endale tulevaks aastaks uue tööandja leidma.

I feel so sorry for my fantastic team-We had 4 outstanding years!

Thanks for their passion&support!

Don't worry about me,we'll see us again