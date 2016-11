“Mul on töökas ja ühtne tiim,” kommenteerib korra rahvuskoondistki esindanud vutimees. “Aga ründepoolel oleme loovad ja pakume ebastandardseid lahendusi.”

Väravavaht Mart Poom | Mulle on alati meeldinud mängijad, kes pole võibolla kõige talendikamad, aga teevad kõva tööd ja jõuavad kõrgele. Inglismaa kõrgliiga on eestlase puhul ikka märkimisväärne!

Vasakkaitsja Ken Kallaste | Ta oli mul Kaljus eeskujuks, kui me koos mängisime. Hakkasin põhimõtteliselt tema raskuseid ja trenne järele tegema, sain tugevamaks ja oma rütmi kätte. Ei tahtnud kunagi vähem teha kui tema!

Keskkaitsja Ragnar Klavan | Suhteliselt sama põhjus mis Mart Poomil. On läinud step by step läbi Skandinaavia, Hollandi ja Saksamaa Premier League’i. On ikka päris raske niimoodi vastu pidada ja vigastustest hoiduda. Väga kõva sõna.

Keskkaitsja Karol Mets | Olen temaga koos mänginud ja tema mängijatüüp meeldib mulle väga. Ta mängib nii, et tema vastu mängida ei tahaks, aga eraelus on ta väga hea inimene. Ta võib jõuda kõrgemale, kui praegu on.

Paremkaitsja Zaur Tšilingarašvili | Ta on üks nendest treeneritest, kes mind noorena positiivselt mõjutas. Ta käskis küll distsipliini jälgida ja taktikaliselt mängida, aga samas ei öelnud kunagi pahasti, kui õigel ajal loov olid või trikke tegid. Pinget ei olnud, sai end vabalt tunda.

Poolkaitsja Ronaldinho | Mulle meeldis teda vaadata, ta nautis alati mängu, ükskõik, kui raske see ka ei olnud. On meelde jäänud, et ta tõi mängus mõnu välja.

Keskpoolkaitsja Aivar Anniste | Kui ma kunagi Florasse läksin, siis oli ta hästi toetav mängija. Ta võibolla ise ei teagi seda, aga ta mõjus positiivselt, oli toetav ja ei surunud liiga palju. See mõjus mulle hästi. Külma närviga hea keskväljamängija.

Mängujuht Paul Keres | Mängin hobi korras malet ja olen ka Kerese partiisid järele mänginud. Strateegilises mõttes samastan ma malet jalkaga – tuleb teha õigeid liigutusi õigel ajal. Keskväljal on Keres seepärast, et hea väljakunägemisega targad mängijad on tavaliselt just seal.

Poolkaitsja Xavi | Mulle on alati meeldinud, kuidas ta keskväljal mängib. Olen teda imetlenud ning Barcelona meeldib mulle ka.

Ründav poolkaitsja Karl Mööl | Ütleme nii, et vahet pole, kui hea või halb oled, jalgpallis tuleb endasse uskuda! Just sellelt positsioonilt ma kunagi alustasin ja vanade aegade mälestuseks panen end just number 10 kohale.