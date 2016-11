Kui Õhtuleht teisipäeva pärastlõunal Laagri tennisekeskusesse jõudis, kleepis Kaia Kanepi rõõmsalt kollasele paberile prinditud sportlaste nimesid turniiritabelisse. See on osa tema ajutisest uuest ametist.

„Siiamaani on meeldinud,“ sõnab Kanepi turniiri viiendal päeval. „Mulle meeldib mängijatega suhelda. Tean ise, kui oluline see on, et neil oleks kõik hästi.“

Niisamuti kinnitab Kanepi, et talle sobib igasugune toimetamine ja asjaajamine, mida tolles rollis on rohkesti. Sestap võib ridade vahelt lugeda, et kunagi tulevikus saab Kanepit taas direktoriks nimetada. „Ma tõesti ei kujuta ette, et veedaksin treenerina tunde väljaku peal, aga tennise juures nõuga abiks olla ja mingeid asju korraldada, see on mõnus!“

Oma 16 aastat tagasi alanud profikarjääri vältel on Haapsalust pärit tennisist osalenud lugematul hulgal turniiridel. Direktoriametit katsetab ta aga esimest korda. Kumb roll senise kogemuse põhjal lihtsam on?

„Füüsilist väsimust, nagu mängijal, mul ei ole. Energiat jagub kogu päevaks, selles suhtes on lihtsam. Vaimselt pole ka praegu mingit probleemi, aga olen nii vähe ses ametis olnud. Kui peaksin aastaringselt seda asja tegema, siis oskaks ehk võrrelda.

Muidugi Riho teeb ka väga palju asju ära. Kui peaksin kõike üksi tegema, oleks ehk rohkem pingeid,“ lausub Kanepi ja jõuab järelduseni, et ühe turniiri kontekstis on hõlpsam elu direktoril.

Ta lisab, et midagi ootamatut pole juhtunud, sest ta ei oodanudki midagi. „On lihtsalt huvitav ja põnev vaadata, kuidas asjad toimivad. Olen nagu vaatleja, aga samas tegutsen ise ka.

Mul ei ole isegi vahet, mis kell ma siit ära saan. Sellist asja ei ole, et ootaks mängude lõppu, et saaks kiiresti koju. Olen sel nädalal selle turniiri päralt.“

Hing ihkab juba platsile

Aga mis saab Kanepi mängijakarjäärist? Tänavune aasta on kunagisele maailma edetabeli 15. naisele olnud raske. Valutavad kannad on lubanud tal ainult 15 võistlusmängu pidada, mistap on Kanepi WTA edetabelis loovutanud aastaga ligi 200 kohta ning langenud 302. reale. Lahingutest viimane toimus 10. juunil, tema sünnipäeval Itaalias Padovas.

Pärast toda 6:4, 1:6, 1:6 kaotust türklannale Ipek Soylule (WTA 167.) on Kanepi peaasjalikult Eestimaal viibinud, puhanud ning kandu ravinud. Kaks nädalat tagasi lausus ta Päevalehele, et arsti luba koormuseid suurendada on juba olemas, kuid tunneb, et tenniseplatsile kiirustamiseks pole veel õige aeg.

Viimased neli kuud enda ravimise ja puhkamisega tegelenud Kaia Kanepi sõnas, et võtab ilmselt taas reketi kätte detsembris. Seda mõistagi trennis, mitte võistlusväljakul. (MATI HIIS)

Üleeile kinnitas ta Õhtulehele, et sel rindel on olukord muutuseta. Ta käib küll regulaarselt („mitte iga päris iga päev“) jõusaalis ja ujumas, aga tenniseväljakul veel mitte. „Tennist proovin äkki novembri lõpus või detsembri alguses,“ lisas Kanepi.

Ta avaldab, et hing juba ihkab küll platsile. Eriti viimastel päevadel, mis suures osas Laagris tennisekeskuses möödunud. „Teisi mängijaid näen, ise tennise juures olen ja tennist vaatan, siis tekib isu. Aga mõni päev ei puutu üldse tennisega kokku, siis pole sellist isu.“

Ühesõnaga, Kanepi enda plaanide kohaselt tema mängijakarjäär veel jätkub. Lihtsalt küsimus on, millal? Küll aga usub ta, et kui ühel päeval taas sportlasena turniirile läheb, vaatab seal direktorikogemuse najal hoopis teise pilguga ringi.

„Ma ei oska öelda, kas päris hindama hakkan teiste tööd, aga kindlasti panen rohkem tähele erinevaid asju. Mõtlen, mida mina olen teinud ja võrdlen sellega, kuidas seal turniiridirektor midagi teeb.“