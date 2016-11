Tallinna Selveri võrkpallimeeskond alistas kodusaalis peetud emotsionaalses Meistrite liiga mängus Belgradi Crvena Zvezda 3:2, tulles otsustavas geimis välja viiepunktilisest kaotusseisust ja võites selle 19:17.

Tagasitulek meenutas samas, Audentese saalis peetud 2009. aasta EM-valikmängus Eesti – Poola toimunut. Mille pealt suutis seda eile Selver? „Puhtalt emotsiooni pealt. Servid hakkasid äkitselt õnnestuma, vastane tegi mitu viga ja suur osa oli ka treener Rainer Vassiljevi õigel taktikal,“ seletas viimase naela vastaste põrandasse löönud Oliver Orav.

Noor mängumees jätkas särades: „Kindlasti tunnen rohkem rõõmu võidust kui asjaolust, et see ei tulnud tulemusega 3:0 või 3:1 (need tulemused andnuks edasipääsuks paremad võimalused, Selver juhtis 2:0 – toim). Andsime kolmandas ja neljandas geimis initsiatiivi ära, kuid nägime, et vastased pole imeinimesed. Sama masti meeskond nagu meiegi, videolt tundusid tiba paremadki.“

Vassiljev oli siiski kaalutlevam ning kahetses, et võitu ei suudetud võtta kolme või nelja geimiga. „See oli täna täiesti võimalik. Võit on võit, kuid edasipääsu arvestades on äraantud punktist kahju. Kuid tahtmine oli nii suur, et mehed püüdsid kolmandas geimis veel midagi muuta, juurde panna. Kuid selleks polnud vajadust, pidanuksime eelnenud rütmis rahulikult jätkama. Hakkasime rabistama ega mänginud enam oma mängu.“