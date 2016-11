Meenutus veerandsajandi tagant, kui peeti kõigi aegade lühim vormelietapp.

NOV 3, 1991 🇦🇺



Ayrton Senna wins the shortest #F1 race ever



Just 14/81 laps were completed at Adelaide after heavy rain 🌧🌧#F1FastFact pic.twitter.com/lAoQD8cdMk