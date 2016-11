Siim-Sander Vene istus 45 mänguminutist pingil kõigest kaks ja pool, kui Nižni Novgorodi korvpallimeeskond sai eile EuroCupil lisaajal raske 88:74 võidu Skopje MZT üle. Peatreener Arturs Štalbergs tõdes, et tiimil ei jätku stabiilsust.

"Vahel tundub, et väljakul käib kaks erinevat Nižni Novgorodi. Mängu lõpus muutusime tõeliselt agressiivseks ning just seda nõuan meeskonnalt. Ainult niimoodi tegutsedes suudame näidata vajalikke tulemusi. Mängu käigus kadus kord üks, kord teine mees väljakul ära ja kogu aeg tuli otsida neid viit mängijat, kes on võitluseks valmis. Õnneks leidsime nad," rääkis Štalbergs klubi kodulehe vahendusel.

Vene kogus teatavasti 42 ja poole minutiga 15 punkti, 10 lauapalli ja 4 korvisöötu. Tema mänguaega kasvatas asjaolu, et nädalavahetusel sai Ühisliiga mängus vigastada teine "suur äär" Pjotr Gubanov. Vaata videot mängu tipphetkedest SIIT! Terve mäng on järelvaadatav SIIN!

Nižni on kolmest mängust võitnud kaks. Teises sama, A-alagrupi kohtumises alistas liider Gran Canaria Panevežyse Lietkabelise 86:67. Tabel: