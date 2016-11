Eesti Suusaliidu teate kohaselt jätkabveebruarikuus teise tütre sünnitanud Tatjana Mannima karjääri ja läheb püüdma kolmandat FIS Marathon Cupi üldvõitu.

Eeloleval hooajal keskendub Mannima kaheksast maratonist koosnevale sarjale, mille avaakordiks on 15. jaanuaril Prantsusmaal sõidetav La Foulee Blanchi vabatehnikamaraton. Järgmised vahesihid on esikoht Tartu maratonil ja hea esinemine maailmameistrivõistlustel Lahtis.

Mannima jääb Õhtulehega vesteldes tagasihoidlikumaks ja märgib: "On küll plaan pääseda MMile, aga esmalt tuleb see koht kätte saada. Pärast lapse sündi olen siiamaani üksi harjutanud ja nii on raske aru saada, millisel tasemel olen võrdluses teistega. Lähen peagi esimese lume laagrisse, siis saab ette parema pildi."

Mannima sõnul ei saaks pere toeta tippspordis jätkata, tema äraolekul hoiab lapsi vanaema. "Varsti läheme mitmeks nädalaks Põhja-Soome, see on pikk aega ja sinna võtan lapsed kaasa. Kui aga hiljem võistlusperiood algab, siis need äraolekud on lühemad ja minu ema jääb lastega koju. Suurem tütar käib lasteaias, tal on seal lõbusam," räägib 36-aastane Mannima, kes on 2013 ja 2015 võitnud FISi maratonisarja ning valiti eelmisel aastal Eesti parimaks naissuusatajaks.

Ta sai kutse Šveitsi maratonitiimi SAS & TG hütten, mis tagab taustajõud ja hooldemeeskonna, peatreeneriks on Eesti suusasõpradele tuttav Christoph Schmid.