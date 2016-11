Euroopa autoralli meistrivõistluste paremate etappide sekka kerkinud Rally Estoniat järgmisel aastal ei toimu, korraldajad võtavad uue hüppe sooritamiseks aja maha.

Enne esimest, 2010. aasta suvel peetud Rally Estoniat seadsid korraldajad eesmärgi viia Eesti meistrivõistluste etapp uuele tasemele, olla Baltimaade suurim autospordisündmus ja tuua Eestisse rahvusvahelise tippsarja etapp. Seitsme aastaga on need eesmärgid täidetud, teatas ralli pressiteenistus.

"Rally Estoniat on nende aastate jooksul iseloomustanud pidev areng, mis on väljendunud uuenduste näol nii sõitjatele kui kümnetele tuhandetele rallifännidele raja ääres. Tulevikku vaadates on selge, et areng peab jätkuma. Rally Estonia korraldajad peavad seadma uued sihid ja leidma võimalused nende realiseerimiseks. Et eesmärke ei seata üheks aastaks, võetakse parema tulemuse saavutamiseks aeg maha, 2017. aastal Rally Estoniat ei toimu," seisab pressiteates.

"Usume, et kõik osapooled mõistavad seda otsust. Nende seitsme aastaga on loodud suurepärane autospordisündmus ja kokku pandud hästi toimiv meeskond," märgivad ralli korraldajad Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütt.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso: "Usun, et vaheaasta on kõigile heaks võimaluseks peeglisse vaadata ja tulla välja uute lahendustega, et 2018. aastal saaksime taas osa sellest suurest spordisündmusest Eestis."