Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim teatas 25 mängijat, kelle arvas 13. novembril võõrsil Belgiaga peetava MM-valikmängu kandidaatideks.

"Nad kõik Brüsselisse ei sõida. Nimekirjas on ka paar mängijat, kelle tervislik seisund ei ole hetkel sada protsenti kindel. Koguneme koondisega teisipäeval ning meil on piisavalt aega, et olukorda jälgida ja teha lõplik valik," selgitas Reim jalgpalliliidu pressiteate vahendusel.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga: