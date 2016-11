Mureliku päringu ega’s too jutuajamine matšiks valmistumist sega, lükkab Raisma enesekindlalt ümber. „Pärast kaotatud mängu kipub tuju langema, siis ei taha peale treeneri kellegagi rääkida,“ seletab ta. „Taastud, käid pesus ja lähed hallist ära nii kiiresti kui võimalik. Pärast kaotust on raske adekvaatset infot jagada.“

Seejuures tasub märkida, et Raisma edetabelikoht ei anna objektiivset hinnangut tema taseme kohta. Järgmisest aastast ametlikult juuniorist meheks sirguv Andres Kuhi õpilane on lihtsalt rivaalidega võrreldes vähem turniire mänginud. „Julgen arvata, et mu tase ongi kuskil 400-500 kandis, nendega on võrdsed mängud,“ lausub Raisma.

Kenneth Raisma on sel aastal saavutanud kaks väärt turniirivõitu. (Toomas Tatar)

Vasakukäelise tennisisti sõnu kinnitab möödunud nädalal sünnilinnas Tartus saavutatud karjääri esimene meeste ITFi turniiri võit. Ent suvise Wimbledoni noorteturniiri paarismängu triumfi vastu kodune ei saa.

„Wimbledon on praegu maailma suurim turniir. Seda emotsiooni, mida Wimbledon pakkus, ei anna ühegi teise turniiriga võrrelda,“ põhjendab Raisma, kes on Toomas Leiuse järel (1959. a) teine tennisemekast trofeega naasnud eestlane.

Tennisespetsialistid, praegune meeste esinumber Jürgen Zopp ja teenekas treener Peeter Lamp, avaldasid ajakirja Tennis kevadnumbris usku Raisma helgesse tulevikku. Aga prominentide heast sõnast kümme korda tähtsam on noormehe enda töökus ja tahe kõrgustesse pürgida. Niisamuti majanduslik kate. Ühegi nimetatud teguri taha vähemalt praegu midagi ei jää.

Raisma on tubli spordipoiss, kelle suhtumist tennisepere ainiti kiidab. 12aastaselt kolis ta tennise pärast Tartust pealinna, sel sügisel otsustas keskkooliõpingud kõrvale lükata, et täielikult profispordile keskenduda. „Panen nii-öelda täie rauaga! Kooli kõrvalt pole võimalik viis-kuus tundi päevas treenida,“ põhjendab ta.

Ent miks profitennisisti elu teda niivõrd võlub? „Mulle on tennis alates esimesest treeningust, mil olin 4aastane, meeldinud. Kui ühel päeval öeldaks, et ma ei või enam tennist mängida, siis ma ei suuda ette kujutada, mida üldse oma eluga peale hakkaks,“ seletab Raisma õhinal.

Kenneth Raisma üks trumpe on tugev serv. (Toomas Tatar)

„Samas on mul läinud ka piisavalt hästi. Olen näinud kõiki suuri turniire ja kohanud parimaid mängijaid päriselt, mitte telekast. Need kogemused on jätnud mulle positiivse mulje ja tunde, et see on see, mida teha tahan.“

Mehistumisaasta

Alates 1. jaanuarist, nagu mainitud, saab Raismast tennise mõistes mees ehk et noorteturniiridest jääb vaid mineviku helge mälestus. Hirmu ta ei tunne, vaid ootab toda üleminekut huviga. Eriti Tartus saavutatud võidu valguses, mis näitas, et ta on juba 18aastasena võimeline Futures-sarja turniire edukalt mängima.

„Siit saab ainult edasi minna, kindlasti ei ole eesmärk edetabeli 500. koha peale jääda. On näha, et olen õigel teel,“ arvab ta.

Raisma järgmise aasta suurim eesmärk on meheks saada. Mõistagi osaleb ta ka turniiridel, ent eelkõige on vaja liha luudele kasvatada. Selle saavutamiseks on ta juba aasta jagu teinud viljakat koostööd Priit Lehismetsaga, kes on eelkõige tuntud kui BC Kalev/Cramo ja korvpallikoondise füsioterapeut.

Kenneth Raisma järgmise aasta suur eesmärk on mehistuda. (Toomas Tatar)

Lisaks torkab Raisma puhul silma, et alles profikarjääri esimesi pallivahetusi pidaval noormehel on olemas oma koduleht (www.kennethraisma.com). Ja seda juba mitu aastat. Tennisist selgitab, et initsiatiiv tuli treenerilt ja sponsoritelt, kes sõnasid, et igal korralikul sportlasel peab olema isiklik sait.

Veebilehe peamine funktsioon olla tulemuste vahendamine. Näis, kui joovastavaid võite sinna aastate jooksul üles riputada saab. Potentsiaali igatahes on.